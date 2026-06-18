Canciller chino subraya a par iraní que todas las partes deben cumplir sus compromisos

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Pekín, 18 jun (EFE).- El canciller chino, Wang Yi, destacó este miércoles que «ya se vislumbra una esperanza de paz» pero que lo esencial ahora es «que todas las partes cumplan verdaderamente sus compromisos», durante una conversación telefónica con su par iraní, Abás Araqchí, pocos días después de que Estados Unidos e Irán anunciaran la firma de un memorando de entendimiento.

Wang indicó que China acoge con satisfacción el acuerdo de primera fase alcanzado entre Washington y Teherán y que los hechos han demostrado que el diálogo y la negociación son «la elección correcta», según un comunicado publicado por la Cancillería china.

«Ya se vislumbra una esperanza de paz, pero el paso clave ahora es que todas las partes cumplan verdaderamente sus compromisos y eliminen las interferencias de diversos factores», señaló.

El diplomático chino añadió que la cuestión de la navegación en el estrecho de Ormuz debe «gestionarse adecuadamente» y que las amplias preocupaciones de la comunidad internacional deben abordarse con prudencia.

Por su parte, Araqchí informó a su par de los avances en la implementación del memorando de entendimiento y subrayó que el acuerdo debe aplicarse de manera efectiva, «incluida la cesación de las operaciones militares de Israel en el Líbano», según el comunicado de la Cancillería china.

El memorando, de 14 puntos y alcanzado tras meses de negociaciones mediadas por Pakistán, pone fin a la guerra iniciada el 28 de febrero con la ofensiva estadounidense e israelí contra la República Islámica. También ordena la «terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes», incluido el Líbano, donde Israel mantiene una ofensiva que presenta como respuesta a los ataques de Hizbulá.

Las conversaciones se produjeron antes de que los mandatarios de ambos países informaran de la firma por adelantado del acuerdo, que estaba prevista para el viernes, y que ya entraría en vigor. EFE

imh/rrt