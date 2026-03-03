Canciller chino transmite a su homólogo israelí oposición de Pekín a los ataques a Irán

1 minuto

Pekín, 3 mar (EFE).- El ministro chino de Exteriores, Wang Yi, manifestó este martes a su homólogo israelí, Gideon Saar, la oposición de su país a los ataques militares de Israel y Estados Unidos contra Irán.

Wang mantuvo una conversación telefónica con Saar durante la que sostuvo que abstenerse del uso de las amenazas o la fuerza en las relaciones internacionales «es de interés fundamental para todas las partes, incluido Israel». EFE

