Canciller chino ve «amplio espacio» para cooperar con Canadá en viaje inédito en 10 años

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Pekín, 30 may (EFE).- El canciller chino, Wang Yi, se reunió este viernes en Ottawa con el primer ministro canadiense, Mark Carney, y con su homóloga, Anita Anand, en la primera visita de un jefe de la diplomacia china a Canadá desde 2016, durante la cual afirmó que entre ambos países no hay «conflictos fundamentales» y sí un «amplio espacio de cooperación».

Wang indicó que la visita de Carney a China a comienzos de año permitió «corregir el rumbo» de las relaciones bilaterales y devolverlas «a la vía correcta», según comunicados publicados este sábado por la Cancillería china.

El diplomático chino aseguró que el giro en los vínculos entre Pekín y Ottawa «responde a los intereses de ambos países» y a las expectativas de ambas partes, y agregó que China está dispuesta a trabajar con Canadá sobre la base del «respeto mutuo», la comunicación y la gestión de las diferencias.

Wang aseveró que ambos países deben defender el multilateralismo, el derecho internacional y la «autonomía estratégica», al tiempo que respaldan el libre comercio y una economía mundial abierta.

«China está dispuesta a trabajar con Canadá para impulsar un desarrollo saludable, estable y sostenible de las relaciones bilaterales», señaló el ministro chino.

Por su parte, Carney afirmó que, desde su viaje a China, los contactos a distintos niveles y la cooperación bilateral «se han acelerado» y han registrado «resultados positivos», según la versión de la Cancillería china.

El jefe del Gobierno canadiense expresó la voluntad de Ottawa de mantener contactos de alto nivel con Pekín y de profundizar la cooperación en ámbitos como la energía, las finanzas, la agricultura y la pesca.

En su reunión con Anand, Wang afirmó que las relaciones entre China y Canadá han atravesado «altibajos» en los últimos años, pero que los contactos y la cooperación en distintos ámbitos se han «reactivado».

Anand aseguró que Canadá concede gran importancia a sus relaciones con China, que los intercambios a distintos niveles son cada vez «más frecuentes» y que la cooperación en energía, finanzas y comercio crece con rapidez, según el comunicado chino.

La ministra canadiense afirmó además que Ottawa aspira a aumentar sus exportaciones al mercado chino un 50 % antes de 2030 y agradeció a Pekín la exención de visado concedida a los ciudadanos canadienses para estancias cortas.

Las relaciones se habían deteriorado desde 2018, tras la detención en Vancouver de Meng Wanzhou, directiva de Huawei, a petición de Estados Unidos, episodio al que Pekín respondió con el arresto de los canadienses Michael Kovrig y Michael Spavor y con restricciones comerciales a productos de Canadá.

Los tres fueron liberados en 2021, lo que permitió una mejora parcial de los vínculos, aunque la relación volvió a tensarse en 2023, cuando Canadá acusó a China de interferir en sus procesos electorales y expulsó a un diplomático chino.

El deshielo se aceleró desde la llegada de Carney al poder a comienzos de 2025, en un contexto en el que Ottawa ha tratado de diversificar sus relaciones económicas y reducir su dependencia comercial de Estados Unidos.

El pasado enero, Carney viajó a Pekín, donde se reunió con el presidente chino, Xi Jinping, y anunció una actualización de la asociación estratégica bilateral, así como acuerdos para rebajar restricciones comerciales. EFE

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