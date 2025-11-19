Canciller colombiana: Es posible un acuerdo con el Clan del Golfo antes de fin de gobierno

Madrid, 19 nov (EFE).- La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, aseguró este miércoles en la Tribuna EFE-Casa América que ve posible alcanzar un acuerdo con el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, antes de que acabe el gobierno de Gustavo Petro en agosto del próximo año.

«Hay evidencias de que sí quieren (alcanzar un acuerdo); es muy posible que antes de que acabe el gobierno pueda haber una decisión y ese acuerdo con ellos para desactivar toda la actividad ilegal», afirmó la canciller en la Tribuna de EFE en la Casa de América.

El Gobierno colombiano comenzó en septiembre en Catar un diálogo con el Clan del Golfo, el mayor grupo de Colombia con casi 9.000 integrantes dedicado al narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de migrantes, que en principio no es un diálogo para un acuerdo de paz como tal sino una conversación para conseguir un sometimiento a la justicia. EFE

