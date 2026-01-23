Canciller colombiana habla con Rubio para garantizar respeto a Petro en reunión con Trump

Bogotá, 23 ene (EFE).- La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, mantuvo este viernes una llamada telefónica con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, para preparar la próxima reunión en la Casa Blanca de los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro y garantizar trato de jefe de Estado para el mandatario colombiano.

«En la llamada, se reafirmó el deseo de ambos presidentes de que la reunión en Washington sea exitosa. Para ello, se confirmó que al señor presidente Petro se le proveerán todas las garantías propias de una visita de un jefe de Estado», manifestó la Cancillería en su cuenta de X. EFE

