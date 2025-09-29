Canciller colombiana renuncia a su visa y asegura que hay tensión con Estados Unidos
Bogotá, 29 sep (EFE).- La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, reconoció este lunes que las relaciones con Estados Unidos «están tensas» tras la revocatoria del visado de ese país al presidente Gustavo Petro y anunció que ella misma renunciará a su visa «en solidaridad» con el mandatario.
«Evidentemente las relaciones están tensas (…) porque estamos hablando claro y alto que no podemos mirar para otro lado frente al genocidio que está ocurriendo en Gaza», dijo la canciller en una rueda de prensa. EFE
joc/ocm/cpy
(foto)(video)