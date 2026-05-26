Canciller colombiana se reúne con par cubano en Nueva York y promete más ayuda humanitaria

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Bogotá, 26 may (EFE).- La canciller de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, se reunió este martes en la sede de Naciones Unidas en Nueva York con su homólogo de Cuba, Bruno Rodríguez, a quien le reiteró el apoyo de su país para el envío de más ayuda humanitaria a la isla.

Según informó la Cancillería en su cuenta de X, la ministra informó a Rodríguez que el próximo 5 de junio zarpará de Cartagena de Indias con destino a La Habana un barco con ayuda humanitaria para «apoyar la respuesta inmediata a los requerimientos del pueblo cubano».

En abril pasado, Colombia envió a La Habana por vía aérea un cargamento de medicamentos, insumos médicos y alimentos para ayudar a Cuba a mitigar los efectos de la crisis económica reforzada por las medidas de bloqueo de Estados Unidos.

En la reunión de hoy, Villavicencio reiteró también la disposición del Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, para apoyar a Cuba en ese campo mediante la articulación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC) y la Embajada de Cuba en Bogotá.

El pasado domingo, Petro se refirió en un mensaje en su cuenta de X a la necesidad que tiene Cuba de recibir alimentos y ordenó la compra de excedentes de arroz producidos en el país para enviarlo a la isla.

«Si hay excedentes de arroz en Colombia deben ser comprados y llevados de urgencia a Cuba. No quiero funcionarios perezosos y asustados cuando hay que alimentar un pueblo entero», manifestó el presidente, al comentar una donación de 1.500 toneladas del cereal hechas por China a La Habana.

La canciller colombiana está en Nueva York para participar en un debate del Consejo de Seguridad de la ONU sobre «los objetivos y los principios de la Carta de las Naciones Unidas». EFE

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