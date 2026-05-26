Canciller cubano acusa a Rubio de «mentir» para «justificar agresión militar contra Cuba»

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Nueva York, 26 may (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, acusó este martes al secretario de estado estadounidense, Marco Rubio, de «mentir» para «justificar una agresión militar contra Cuba» y aseguró que la isla no es una amenaza.

En una entrevista con Fox News, Rodríguez fue cuestionado sobre las declaraciones de Rubio de que Cuba es una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU., y respondió que este «pretende engañar a la opinión pública en EE.UU., el Congreso de EE.UU. y la comunidad internacional».

Recordó que «Cuba es una isla pequeña» con 10 millones de habitantes y se preguntó «sobre la base de qué lógica, cuál sería el sentido común detrás de la idea de que Cuba pueda amenazar con un superpoder nuclear».

En ese sentido, instó a «preguntar al secretario de Estado si tiene alguna evidencia» sobre el asunto.

Sobre la reciente imputación del expresidente Raúl Castro, también urgió a cuestionar por qué Washington «esperó 30 años para hacerlo y preguntarse «cuál es el valor ético, cuál es el valor legal detrás de esas alegaciones ahora mismo».

«…O si esto es parte de la narrativa política dirigida a manipular la opinión pública estadounidense para justificar una agresión militar contra Cuba», apostilló.

También reaccionó a un vídeo que Marco envió a la población cubana la semana pasada en el que alegaba que la «razón real de su sufrimiento» es que «el régimen cubano ha saqueado todos sus recursos».

«El secretario de Estado es uno de los principales cerebros detrás de la amenaza militar contra Cuba, del cerco energético, el bloqueo total a los suministros de combustible a Cuba. Es uno de los autores del endurecimiento del bloqueo contra mi país en todos sus ámbitos», explicó.

Rodríguez concluyó con un mensaje sobre la «percepción» que tienen los cubanos de Rubio, que es hijo de inmigrantes cubanos, y sentenció que el político «no nació en Cuba, no conoce Cuba y no sabe nada sobre Cuba». EFE

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