Canciller cubano habla con diplomáticos de Oriente Medio por la «grave escalada» regional

2 minutos

La Habana, 10 mar (EFE).- El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, informó este martes de sus contactos con diplomáticos de Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Catar sobre la «grave escalada» en Oriente Medio y sus consecuencias para la región y el mundo.

Las conversaciones tuvieron lugar después del intercambio que el ministro cubano sostuvo con su homólogo de Irán, Abás Araqchí, a partir de los ataques de EE.UU. e Israel contra ese país y de la guerra que se ha desatado en la región.

Rodríguez escribió en las redes sociales que intercambió opiniones sobre «los últimos acontecimientos y la grave escalada, provocada por la agresión de EE.UU. e Israel contra Irán», a quienes acusó de haber «impuesto a la región» una guerra.

Asimismo señaló que si la escalada de tensiones «no se detiene», la espiral «tendrá impredecibles consecuencias para la paz, la seguridad y la estabilidad regional e internacional».

El ministro de Exteriores de la isla también subrayó «el principio del respeto a la soberanía nacional e integridad territorial de todas las naciones de la región, incluido el llamado a preservar el principio de buena vecindad, la moderación y el diálogo en este delicado momento.

Además, Rodríguez destacó «los lazos de amistad y cooperación que unen a Cuba con esas naciones árabes».

Sus interlocutores fueron el ministro de Asuntos Exteriores de Kuwait, el jeque Yarah Yaber al Ahmad al Sabah; el viceprimer ministro y canciller de Emiratos Árabes Unidos, el jeque Abdulá bin Zayed Al Nahyan; y el ministro de Estado de Asuntos Exteriores de Catar, Sultan Bin Saad Al-Muraikhi.

Cuba mantiene relaciones estables y de diálogo político con los gobiernos de esos tres países, así como de cooperación en las áreas económica, comercial, inversiones, sanitaria y otras.

El Gobierno cubano ha condenado repetidamente los ataques conjuntos de Tel Aiv y Washington contra Irán, calificándolos de ilegales, ha denunciado que violan la «soberanía» e «integridad territorial» de ese país y ha instado a la comunidad internacional a «detener esta agresión y una escalada» de «impredecibles consecuencias».

Durante décadas, los gobiernos de La Habana y Teherán han sido estrechos aliados políticos. EFE

