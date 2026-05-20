Canciller de Bolivia considera que en su país se está gestando un golpe de Estado

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Buenos Aires, 20 may (EFE).- El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, afirmó este miércoles que en su país se está gestando un golpe de Estado y aseguró que las protestas contra el Gobierno tienen «un rostro inexcusable que es el del expresidente Evo Morales (2006-2019)», a quien acusó de impulsar una «sedición».

«Lo que está sucediendo en el país ya tiene un rostro inexcusable que es el del expresidente Evo Morales, y el financiamiento de una marcha, un proceso de desestabilización de la democracia y de sedición con declaraciones públicas de líderes que responden a ese liderazgo, que han planteado abiertamente que el propósito de su movilización es la renuncia del presidente Rodrigo Paz», dijo Aramayo en una entrevista conjunta con el canciller argentino, Pablo Quirno, en la emisora argentina Radio Mitre.

Consultado sobre si en Bolivia se está gestando un golpe de Estado, el canciller afirmó: «No tiene otro nombre quien por la fuerza quiere derrocar a un gobierno democráticamente elegido».

«No es fácil sacar a estas oligarquías sindicales, narco-sindicales enquistadas en el poder, estas estructuras corruptas que durante décadas dominaron las decisiones de lo político, de lo social y nosotros estábamos conscientes de que venía de una arremetida de este tipo y estamos conscientes de que solos no vamos a poder cambiar la realidad de un continente que demanda una cooperación como la que está brindando Argentina», añadió el canciller desde Bolivia.

Quirno, por su parte, se mostró «preocupado» por la situación en Bolivia y responsabilizó a «opositores que perdieron las elecciones y tratan de desestabilizar a un Gobierno que tiene seis meses».

«Cuenten con nosotros, sabes perfectamente bien que desde que recibimos la llamada de ustedes para ayudarlos en este tema hemos estado y estamos obviamente tratando de generar la mayor ayuda posible. Por eso hemos también hablado con los Estados Unidos, hemos hablado con Israel, que de alguna manera también están preocupados por esta situación», transmitió el canciller argentino a su par boliviano durante la conversación.

Además, Quirno rechazó las declaraciones de Evo Morales a medios argentinos este martes en las que denunció que los dos aviones Hércules enviados por Argentina a Bolivia llevaban «gases lacrimógenos y balines» y fueron utilizados para trasladar militares y policías a La Paz.

El canciller negó categóricamente las acusaciones y opinó que buscan «generar tensión entre el pueblo boliviano y Argentina», al tiempo que aclaró que los aviones enviados por su país fueron para trasladar alimentos hacia ciudades afectadas por los bloqueos de carreteras.

El departamento más afectado es el de La Paz, que permanece incomunicado del resto del país desde hace 14 días debido a bloqueos impulsados por sindicatos de campesinos con apoyo de la Central Obrera Boliviana (COB) y grupos afines a Morales, que exigen la renuncia del presidente Paz.

Las protestas plantean diversas demandas, entre ellas reclamos por aumentos salariales, abastecimiento de combustibles y reformas legales.

El lunes, las manifestaciones en La Paz derivaron en enfrentamientos, disturbios y saqueos, además de agresiones a periodistas, agentes y ciudadanos que no eran parte de esas movilizaciones. EFE

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