Canciller de Bolivia dice que visita del rey Felipe VI será “entre amigos” y no de Estado

2 minutos

La Paz, 6 mar (EFE).- El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, dijo este viernes que la llegada del rey Felipe VI al país, prevista para el próximo 12 de marzo, «no es una visita de Estado» sino en el marco de una relación de «amigos» con el presidente Rodrigo Paz, ya que compartieron una misma trayectoria universitaria.

«Va a ser una visita entre amigos, es una visita de personas que han tenido una trayectoria universitaria que los une, es un vínculo personal, no es una visita de Estado», declaró Aramayo al canal estatal Bolivia TV.

El ministro de Exteriores precisó que el encuentro de Paz con el rey de España también se enmarca dentro de la nutrida agenda internacional que el mandatario boliviano sostiene durante estos días.

Por el momento, la Oficina del Presidente de Bolivia no dio detalles sobre la agenda mínima que tendrá Felipe VI, aunque trascendió que su visita podría efectuarse en Santa Cruz (este).

Paz nació en Santiago de Compostela en 1967 y vivió su niñez en al menos una decena de países debido a que sus padres, la española Carmen Pereira y el expresidente boliviano Jaime Paz Zamora (1989-1993), fueron perseguidos durante los gobiernos militares.

Paz viajó este viernes a Estados Unidos para asistir a una cumbre de mandatarios convocada por su homólogo Donald Trump, en una visita que también tiene el fin de abrir el mercado estadounidense a productos bolivianos.

La cumbre tendrá lugar en Miami y contará también con la participación de los mandatarios Javier Milei, de Argentina; Santiago Peña, de Paraguay; Nayib Bukele, de El Salvador; Daniel Noboa, de Ecuador, y Nasry ‘Tito’ Asfura, de Honduras.

Aramayo también confirmó que Paz asistirá el próximo 11 de marzo a la investidura del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, en la ciudad de Valparaíso, y que en paralelo habrá reuniones de comisiones, además de la aprobación de un financiamiento para «trabajar los recursos hídricos transfronterizos».EFE

grb/eb/nvm