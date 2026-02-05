Canciller de Bolivia se reúne con Rubio y destaca fortalecimiento de relaciones con EE.UU.

La Paz, 4 feb (EFE).– El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo, sostuvo este miércoles una reunión oficial con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en Washington D.C., en el marco del fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países.

El encuentro se desarrolló en un clima que ambas partes calificaron de cordial y se centró en asuntos clave de la agenda bilateral, con énfasis en la profundización de la cooperación estratégica, la dinamización del diálogo político y el trabajo conjunto en áreas de interés común, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano en un comunicado de prensa.

La Cancillería boliviana consideró que la reunión constituye un hito relevante para la agenda diplomática de Bolivia y se inscribe en el compromiso con una política exterior basada en el diálogo, la cooperación y el fortalecimiento de sus vínculos internacionales, en un contexto de respeto mutuo y entendimiento recíproco.

Aramayo dijo en enero a EFE en Davos (Suiza), durante su participación en el Foro Económico Mundial (WEF), que, tras el acuerdo entre su país y Estados Unidos para restablecer las relaciones diplomáticas, su Gobierno apuesta por que ambas naciones repongan embajadores este mismo año.

Las relaciones entre Bolivia y Estados Unidos se mantienen a nivel de encargados de Negocios desde 2008, cuando el entonces presidente, Evo Morales (2006-2019), expulsó al embajador estadounidense Philip Goldberg.

«En corto tiempo se logró materializar un conjunto de colaboraciones. Naturalmente hemos definido ya una agenda de corto plazo para poder trabajar algunos aspectos que tienen que ver con agricultura, minería, tecnología, seguridad. En ese marco ya venimos trabajando entre los equipos norteamericano y boliviano», explicó.

Aramayo destacó el tono del encuentro y señaló que ambas partes avanzan hacia “una nueva etapa de generación de confianza y de una economía abierta a la creación de oportunidades en Bolivia”.

En un mensaje difundido en la red social X, el canciller agradeció la actitud de Rubio y afirmó que Estados Unidos es “un socio clave para construir juntos una región más próspera y estable”.

Por su parte, Rubio también valoró el intercambio y manifestó que Estados Unidos apoya a Bolivia en su camino hacia “una nueva vía de reformas promercado”, también señaló que la conversación con Aramayo fue productiva y que se enmarca en el fortalecimiento de la relación bilateral y el avance en objetivos comunes en la región.

El 1 de noviembre de 2025, el entonces presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, se reunió también con Rubio durante una visita oficial a Estados Unidos, ocasión en la que el mandatario afirmó que «Bolivia se abre al mundo» después de los casi 20 años de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS). EFE

