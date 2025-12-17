Canciller de Ecuador: Machado es «una gran lideresa que representa la democracia»

Quito, 17 dic (EFE).- La ministra ecuatoriana de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gabriela Sommerfeld, calificó a la opositora venezolana María Corina Machado como una «gran lideresa que representa a la democracia para las Américas».

Además -dijo- «representa lo que los principios que Ecuador y muchos países latinoamericanos y alrededor del mundo defendemos: los principios de la democracia, los principios de un Estado de Derecho, el respeto al derecho internacional».

«Ella está defendiendo eso, está defendiendo a la voz de los venezolanos que hasta el día de hoy no ha sido respetada por un régimen», comentó la canciller a EFE.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, estuvo la semana pasada en Oslo para acompañar a Machado en la ceremonia en la que recibió -en manos de su hija Ana- el Premio Nobel de la Paz.

Desde Noruega, a donde finalmente llegó Machado después de la ceremonia, Noboa dijo que el premio concedido a la líder opositora venezolana es un reflejo de una causa común de la región que se une por un futuro de libertad y dignidad «innegociables».

Agregó que «Ecuador entero acompaña a un continente que está marcando un antes y un después. Latinoamérica está despertando con fuerza, dejando claro que ninguna dictadura puede resistir cuando los países se unen».

«Nosotros hemos venido acá a cumplir con lo que nos dice nuestro corazón, que es apoyar todas las buenas causas, apoyar la democracia en nuestra región», declaró en Olso Noboa, a quien Machado había invitado para que lo acompañase en la ceremonia, a la que no alcanzo a llegar a tiempo Machado.

La canciller recordó que Ecuador no reconoce el Gobierno que encabeza Nicolás Maduro porque «es un régimen que no ha respetado la voluntad de los ciudadanos venezolanos, expresadas en las runas» y recalcó que su país sigue «llamando la atención y pronunciándose para que se respete la decisión de los venezolanos expresada en las urnas meses atrás».

Sobre la situación actual entre Estados Unidos y Venezuela, la titular de la diplomacia ecuatoriana sostuvo que «la posición de Washington ha sido clara: están defendiendo a sus ciudadanos de actividades ilícitas que perjudican a la salud de sus ciudadanos y finalmente el desarrollo y la prosperidad de Estados Unidos, y la propia seguridad».

«Ellos (EE.UU.) están actuando en defensa, esas son la declaraciones que ha dado Estados Unidos, a través del secretario Marco Rubio, y nosotros respetamos esas decisiones», indicó. EFE

