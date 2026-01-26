Canciller de Ecuador dice que padre de niño detenido en EE.UU. pidió que no intervengan

Guayaquil (Ecuador), 26 ene (EFE).- La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, afirmó este lunes que Adrián Conejo, padre de Liam, el niño ecuatoriano de cinco años detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Mineápolis, había supuestamente pedido que «el Estado no intervenga» en su caso.

«Hay casos de ecuatorianos con petición de asilo y nos han pedido que el Estado ecuatoriano no intervenga. Es el caso del señor que tiene a su hijo menor de edad», dijo Sommerfeld a periodistas en referencia a Conejo.

El hombre y su hijo fueron detenidos por agentes del ICE en la entrada de su casa, justo cuando regresaban del colegio, durante una redada realizada el pasado 20 de enero, en Mineápolis; un caso que fue condenado en ese país y también en otras partes del mundo.

La Cancillería ecuatoriana confirmó el sábado que ambos habían sido llevados al centro de detención para inmigrantes ‘South Texas Family Residential Center’, mientras se definía su situación migratoria, e indicó que el Consulado en Houston mantenía «contacto permanente con el oficial del ICE a cargo de dicho centro, con el fin de precautelar el bienestar» del niño y de su padre.

Sin embargo, Sommerfeld señaló este lunes que el padre «le da prioridad a su trámite de asilo», por lo que él y su abogado les habían pedido que no intervengan.

«La familia nos ha cancelado las reuniones y, a pesar de ello, el Estado ecuatoriano está en contacto directo con las autoridades norteamericanas para velar por la integridad no solamente del niño, sino también de los adultos», añadió.

La ministra negó que la decisión de la familia de no aceptar la ayuda gubernamental esté ligada a que el Gobierno no llegó de manera oportuna con esa asistencia. «Al contrario, hemos estado ahí desde el minuto cero. Desde el mismo momento en que ha sucedido las autoridades han estado presentes», reiteró.

Además de Conejo y su hijo, días atrás se conoció también que Elvis Tipán y su hija Chloe, de dos años, y Rosa Llangari y su hijo Joffe Jara, también fueron detenidos por agentes del ICE en Minneapolis.

El Gobierno ecuatoriano indicó que la menor de dos años había sido entregada posteriormente a su madre. EFE

