Canciller de Ecuador se reunió con ministra de EAU y destacan «avances en cooperación»

2 minutos

Quito, 14 ene (EFE).- La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, se reunió este miércoles en Quito con la ministra de Estado para la Cooperación Internacional de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Reem Ebrahim Al Hashimy, en un encuentro en el que destacaron los avances en materia de cooperación entre ambas naciones y valoraron nuevas oportunidades.

Al Hashimy llegó este miércoles a Ecuador en una visita oficial para abordar asuntos relacionados con salud, educación, desarrollo e innovación tecnológica, informó la Cancillería ecuatoriana en la red social X.

La ministra fue recibida en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, en Quito, por el viceministro de Movilidad Humana, Saúl Pacurucu, en representación de la canciller.

Durante su estadía, también se reunirá con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

La visita se produce una semana después de que Noboa enviara a la Corte Constitucional el texto del acuerdo bilateral de inversiones firmado entre ambos países el pasado 6 de diciembre durante el viaje del presidente a EAU.

Este acuerdo, según informó el Gobierno, aspira a canalizar capital hacia sectores estratégicos como infraestructura, energías renovables, agroindustria, logística, economía digital, turismo, minería responsable y proyectos de desarrollo sostenible.

Además, durante el mismo viaje se suscribió un memorando de entendimiento para la promoción de la cooperación en materia de integridad y anticorrupción y, días después, la canciller informó de la firma de otro memorando sobre movilidad laboral con EAU con el objetivo de «facilitar oportunidades de empleo reguladas». EFE

