The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Canciller de Irán promete que no habrá «moderación» en caso de nuevos ataques contra infraestructura energética

Este contenido fue publicado en
1 minuto

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, advirtió este este jueves que no ejercerá ninguna «moderación» en caso de nuevos ataques contra su infraestructura energética.

«Nuestra respuesta al ataque de Israel a nuestra infraestructura empleó solo una FRACCIÓN de nuestro poderío», afirmó Araqchi en X y añadió: «No habrá ninguna moderación si nuestras infraestructuras son atacadas de nuevo».

bur/mz/ser/ahg-an

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR