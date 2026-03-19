Canciller de Irán promete que no habrá «moderación» en caso de nuevos ataques contra infraestructura energética

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El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, advirtió este este jueves que no ejercerá ninguna «moderación» en caso de nuevos ataques contra su infraestructura energética.

«Nuestra respuesta al ataque de Israel a nuestra infraestructura empleó solo una FRACCIÓN de nuestro poderío», afirmó Araqchi en X y añadió: «No habrá ninguna moderación si nuestras infraestructuras son atacadas de nuevo».

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