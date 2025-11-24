Canciller de Israel: «El mundo es un lugar mejor sin Ali Tabatabai»

1 minuto

Asunción, 24 nov (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, aseguró este lunes en Paraguay que «el mundo es un lugar mejor» sin el jefe militar del grupo chií libanés Hizbulá, Ali Tabatabai, asesinado el domingo en un bombardeo aéreo israelí contra un suburbio en Beirut, y defendió que la operación de sus fuerzas de defensa «no constituyen una violación de la soberanía del Líbano».

«Nuestra operación de ayer, y las operaciones de las FDI (Instituto de Defensa de Israel) contra Hezbolá, en general, no constituyen una violación de la soberanía del Líbano», afirmó Saar en una conferencia de prensa en Asunción.EFE

nva/lb/jlp

(foto) (video)