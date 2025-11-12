Canciller De la Fuente se cita con ministros de Exteriores de Canadá, India y Reino Unido

3 minutos

Ciudad de México, 11 nov (EFE).- El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, Cancillería) de México Juan Ramón de la Fuente se reunió este martes con ministros de Exteriores de Canadá, India y Reino Unido en el marco de la reunión ministerial del G7 que se celebra martes y miércoles en Ontario, Canadá.

En un comunicado, la Cancillería explicó que De la Fuente se reunió con su homóloga, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, esto en seguimiento al encuentro que sostuvieron la presidenta Claudia Sheinbaum y el primer ministro Mark Carney hace unos meses en Ciudad de México.

«Los secretarios afinaron agendas y revisaron contenidos de las reuniones bilaterales que se llevarán a cabo en nuestro país en las próximas semanas, así como la visita del ministro de Comercio, Dominic LeBlanc. Dentro de los temas tratados destacaron los de agricultura y conectividad portuaria, entre otros», apuntó la SRE.

Además dialogaron sobre el memorándum de entendimiento recientemente suscrito entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Ministerio del Trabajo de Canadá, «que da mayor certidumbre y seguridad a las y los trabajadores agrícolas mexicanos».

También hablaron de la importancia de seguir avanzando para que las empresas mineras canadienses, se adapten a la normatividad ambiental convenida entre ambos países, señalaron que el Plan de Acción México-Canadá acordado entre ambos mandatarios avanza y ambos países se declaran listos para la revisión del T-MEC el próximo año.

La dependencia señaló que De la Fuente también se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, en seguimiento a la conversación que sostuvo la presidenta Sheinbaum con el primer ministro Narendra Modi.

El secretario Jaishankar explicó que, «por temas internos de su país», ha tenido que reagendar su próxima visita a México para inicios de 2026 y confirmó la celebración del Foro Raisina Dialogue el próximo mes de abril, en Mérida, Yucatán (sureste).

Ambos cancilleres acordaron que sus países continuarán con el intercambio de expertos en materia de inteligencia artificial, así como con los proyectos de colaboración farmacéutica para la producción de vacunas y medicamentos, incluidas inversiones para su producción en México.

Mientras que la reunión bilateral con la secretaria de Estado para Asuntos Exteriores, de la Mancomunidad y de Desarrollo del Reino Unido, Yvette Cooper, conversaron sobre el fortalecimiento de los lazos comerciales y de inversión entre ambos países, en el marco del Plan México.

Además, la ministra expresó su interés en incrementar la colaboración en las áreas de energías renovables entre ambos países, convinieron en la relevancia del multilateralismo frente a los desafíos globales y en avanzar en un proceso de reforma de la Organización de las Naciones Unidas.

Entre los temas que se abordarán en este encuentro en Ontario, destacan «el combate al tráfico ilícito de drogas, armas y personas, así como acciones para mitigar vulnerabilidades y diversificar cadenas de suministro ante las disrupciones del mercado, entre otros.

Además de los jefes diplomáticos de los países del G7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido) a la cumbre asistirán sus homólogos de la Unión Europea (UE), Ucrania, Brasil, México, Australia, India, Arabia Saudí, Corea del Sur y Sudáfrica. EFE

jmrg/sbb