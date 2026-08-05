Canciller de México dialoga con secretario de Estado del Vaticano sobre agenda bilateral

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Ciudad de México, 4 ago (EFE).- El canciller de México, Roberto Velasco, recibió este martes al secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, con quien sostuvo una reunión de trabajo en la sede de la Cancillería en Ciudad de México para dialogar sobre la agenda bilateral.

«México y la Santa Sede conmemorarán 34 años del restablecimiento de relaciones diplomáticas el próximo mes de septiembre, periodo en donde han mantenido una larga tradición de apoyo a la solución pacífica de controversias, al derecho internacional y al fortalecimiento del multilateralismo», apuntó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, Cancillería) en un mensaje en redes sociales.

Parolin arribó a México para una visita de tres días al país, que contempla un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum y coincide con la víspera del 35 aniversario del restablecimiento de las relaciones entre la Iglesia y el Estado en el país.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) informó en una publicación en su cuenta de la red social X que Parolin viene a «fortalecer las relaciones entre la Santa Sede y México», luego de que en 1992 se restableciera oficialmente el vínculo diplomático entre el país norteamericano y el Vaticano.

Detalló también que la agenda contempla, del 4 al 6 de agosto, encuentros con autoridades mexicanas, con el Diálogo Nacional por la Paz y miembros de la CEM.

Según lo publicado por la CEM, Parolin también acudirá a reuniones con la secretaria de Gobernación del Gobierno de México, Rosa Icela Rodríguez y presidirá una misa en la Basílica de Guadalupe.

La CEM compartió que la llegada del cardenal a territorio mexicano será también una «oportunidad» para compartir «nuestro anhelo» de que el papa León XIV visite a la Virgen de Guadalupe y a México.

«Dios guíe sus pasos en esta visita y nos permita fortalecer el camino para alcanzar una paz desarmada y desarmante», subrayó la CEM al final de su comunicado.

La Administración de Sheinbaum ha apostado por la visita del máximo pontífice desde inicios de mayo de este año con el objetivo de promover el mensaje de la paz en un país donde cerca del 78 % son personas católicas. EFE

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