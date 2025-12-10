Canciller de orden religiosa exige restitución de pasaporte del cardenal venezolano Porras

2 minutos

Caracas, 10 dic (EFE).- El canciller del Gran Priorato de la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén de Venezuela, José Carta, exigió este miércoles la «restitución inmediata» del pasaporte del cardenal venezolano Baltazar Porras, después de que se le confiscara este documento cuando intentaba viajar desde Caracas a España para participar en un acto religioso.

A través de una misiva, a la que tuvo acceso EFE, Carta detalló que el prelado iba participar en una ceremonia de investidura en España como protector del Gran Priorato de la Orden Militar y Hospitalaria de San Lázaro de Jerusalén.

El cardenal «fue sometido a un trato humillante, incluyendo requisa de sus efectos personales y vestimenta, con la utilización de perros antidrogas, mientras su equipaje fue removido del avión», refirió el canciller de la orden.

«Funcionarios de la policía de inmigración retuvieron injustificadamente a su eminencia el cardenal Porras y al gran prior (de la orden en Venezuela, José Rodríguez) con su esposa», precisó el representante religioso en su misiva, dirigida a la Secretaría de la Ciudad del Vaticano y al Gran Priorato de la orden en España.

Asimismo, indicó que a Porras se le confiscó y anuló su pasaporte venezolano y que, aun cuando presentó otro documento del Estado del Vaticano, «se le negó el embarque».

Por tanto, solicitó que la Secretaría del Vaticano eleve una «protesta formal» ante las autoridades venezolanas por la «violación de las prerrogativas diplomáticas» al cardenal.

A lo largo de su vida religiosa, Porras, crítico del poder desde el púlpito, ha sido blanco de duros cuestionamientos por parte del Gobierno venezolano, en particular del expresidente Hugo Chávez, fallecido en 2013, y de su sucesor, Nicolás Maduro.

El pasado 18 de octubre, el cardenal afirmó desde Roma que la situación en Venezuela es «moralmente inaceptable» y mencionó que «la merma del ejercicio de la libertad ciudadana, el crecimiento de la pobreza» y «la militarización como forma de gobierno», entre otros, «configuran un panorama que no ayuda a la convivencia pacífica». EFE

