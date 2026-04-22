Canciller de Perú dimite junto al ministro de Defensa por aplazarse compra de aviones F-16

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Lima, 22 abr (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela, anunció este miércoles su renuncia al cargo por sus discrepancias con la decisión del Ejecutivo de postergar la compra de aviones de combate F-16, solo minutos después de que hiciera lo mismo el titular de Defensa, Carlos Díaz.

De Zela confirmó, en una entrevista radiofónica, que presentó esta mañana (hora local) su renuncia irrevocable al presidente interino, José María Balcázar, al que acusó de mentir al país cuando dijo que los contratos de compra todavía no estaban firmados, cuando según él se suscribieron el pasado lunes. .

Balcázar había admitido el martes que ambos ministros, así como el jefe del gabinete Luis Arriola, estaban «preocupados» por las críticas que generaron en los círculos de defensa y política exterior, la decisión de dejar al siguiente Gobierno, que asume en julio próximo, la compra de los aparatos, con un presupuesto de 3.500 millones de dólares. EFE

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