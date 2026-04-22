Canciller de Perú dimite junto al ministro de Defensa por aplazarse compra de aviones F-16

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Lima, 22 abr (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela, anunció este miércoles su renuncia al cargo debido a sus discrepancias con la decisión del Ejecutivo de postergar la compra de aviones de combate F-16 Block 70 a Estados Unidos, de la misma forma que procedió minutos antes el titular de Defensa, Carlos Díaz.

En entrevista con la emisora de radio RPP, De Zela confirmó que presentó esta mañana (hora local) su renuncia irrevocable al mandatario interino, José María Balcázar, al que acusó de mentirle al país cuando dijo que los contratos de compra todavía no estaban firmados a pesar de que, según él, se suscribieron este lunes.

Balcázar había admitido el martes que ambos ministros, así como el jefe del gabinete Luis Arriola, estaban «preocupados» por las críticas que generaron en los círculos de defensa y política exterior, la decisión de dejar al siguiente gobierno, que asume en julio próximo, la compra de las naves con un presupuesto de 3.500 millones de dólares. EFE

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