Canciller de Uruguay: la Unión Europea necesita el acuerdo tanto como el Mercosur

Montevideo, 18 dic (EFE).- El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, aseguró este jueves que la Unión Europea necesita el acuerdo tanto como el Mercosur y señaló que el bloque suramericano mantiene el bolígrafo listo para firmar este sábado en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú.

«Nosotros estamos preparados para el 20 de diciembre. Espero que sea el regalo de navidad para todos nosotros. Seguimos teniendo mucha confianza», dijo el ministro de Relaciones Exteriores antes de viajar a Brasil.

Este miércoles, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aseguró que si la UE decide darle más largas al pacto comercial con el Mercosur y no se firma el próximo sábado, «no habrá más acuerdo», al menos mientras él esté gobernando su país.

Consultado sobre esto, Lubetkin apuntó: «Nosotros estamos preparados para firmar el 20 y se lo hemos transmitido a todos los que se lo teníamos que transmitir».

Asimismo, detalló que por el momento no hubo ninguna comunicación por parte de la UE informando de que no viajen a Suramérica y dijo que cree que finalmente encontrarán la fórmula que les permita rubricar el acuerdo.

Días atrás, en diálogo con EFE, el canciller aseguró que con el acuerdo todos ganarán, al tiempo que resaltó que este no tiene absolutamente nada improvisado y que de una manera u otra todas las partes estarán protegidas.

«Mi mensaje es tengamos la serenidad de entender que acá ganamos todos, que se estudie realmente el acuerdo para entender que de una u otra manera todos somos protegidos», dijo Lubetkin.

Y añadió: «Por algo se discutió durante 25 años y hay mecanismos de protección. Seguir discutiendo sobre mecanismos de protección tiene poco sentido. Si realmente uno mira los números adentro se da cuenta que estamos hablando de poca dimensión de colocación de carne, además distribuida en cuatro países, para hablar uno de los elementos. Hay demasiadas protecciones planteadas en 25 años. No es algo improvisado ese acuerdo».

También se refirió al Mercosur en el marco de una nueva cumbre, habló de las transformaciones que vive el mundo y dijo que el bloque suramericano debe adecuarse a ese contexto para estar a la altura de los nuevos desafíos.

«Lo que está planteado es cómo hacer un proceso frente a las transformaciones del mundo, en el cual el Mercosur pueda adecuarse, modernizarse o repotenciarse. La palabra es lo de menos», puntualizó.

«Nosotros no podemos mantener un Mercosur con parámetros comerciales de hace muchísimos años y está claro que nos faltan respuestas en relación a cómo debería ser. Lo que también está claro es que nadie se quiere ir del Mercosur y es un primer punto muy importante», concluyó Mario Lubetkin. EFE

