Canciller de Venezuela visita Jordania para cooperación y se reúne con el Rey Abdalá II

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Caracas, 24 may (EFE).- El canciller de Venezuela, Yván Gil, visitó este domingo Jordania para avanzar en acuerdos de cooperación estratégica en materia política, diplomática, económica, energética, agrícola y de turismo, y sostuvo una reunión con el Rey Abdalá II.

«Durante esta visita, hemos firmado tres memorándums de entendimiento que establecen un mecanismo de consultas políticas, fomentan el diálogo entre nuestros institutos diplomáticos y promueven la cooperación agrícola», dijo Gil en un mensaje en X.

También suscribió con representantes de Jordania «un acuerdo para un marco de cooperación que refleja nuestro compromiso conjunto de construir un futuro más eficaz y próspero para ambos pueblos».

Gil además detalló que fue recibido por el Rey Abdalá II y que fue reafirmada «la voluntad y el interés de ambas naciones» en fortalecer el intercambio y la cooperación bilateral en áreas como minería y energía.

«Esta visita al Reino Hachemí de Jordania se inscribe en el marco de una nueva etapa en las relaciones bilaterales entre nuestras naciones», añadió el canciller.

El pasado 20 de febrero, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió en Caracas al canciller de Jordania, Ayman Safadi, para evaluar las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, especialmente en las áreas de turismo, comercio y conexión aérea.

Sin embargo, desde noviembre del año pasado, Venezuela y Jordania trabajan para una cooperación en el área turística, según informó la entonces ministra de Turismo del país caribeño, Leticia Gómez. EFE

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