Canciller denuncia la «cacería» de migrantes cubanos en EE.UU. y critica política de Trump

2 minutos

La Habana, 10 dic (EFE).- El Gobierno de Cuba denunció este miércoles la «cacería» que enfrentan sus nacionales emigrados en Estados Unidos y consideró que están siendo «traicionados y abandonados», en una nueva crítica a la política migratoria del presidente estadounidense, Donald Trump.

«La cacería de migrantes en Estados Unidos es una realidad que enfrentan muchos cubanos en ese país», sostuvo en redes sociales el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez.

Además recalcó que los indocumentados insulares en EE.UU. fueron «traicionados y abandonados por quienes los incentivaron a migrar bajo falsas promesas electorales».

«Ahora son apresados, golpeados y deportados a terceros países por la fuerza», agregó el canciller.

Dos días atrás, Rodríguez ya había señalado la existencia de cubanos residentes en EE.UU. que «sufren el miedo» y enfrentan «el riesgo» de ser deportados de «forma arbitraria» a causa de la actual política migratoria del Gobierno estadounidense.

También culpó de esa situación a quienes «los incentivaron a migrar», un argumento recurrente del Gobierno cubano, y «han dado la espalda a sus electores a cambio de influencia, favores políticos y dinero».

La Administración del republicano Trump anunció el pasado 2 de diciembre la suspensión de todas las solicitudes de inmigración presentadas por ciudadanos de 19 países incluidos en una prohibición de viajes, entre ellos Cuba, Venezuela, Haití y Somalia.

Esa decisión afecta procesos de residencia permanente, naturalización, asilo, revisión de tarjetas de residencia y otros trámites migratorios supervisados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) y ha resultado en cancelaciones de entrevistas y ceremonias de naturalización.

Además anunció recortes en beneficios fiscales reembolsables, como el crédito por hijos o el crédito de ingreso por trabajo, argumentando que estos beneficios se entregan a inmigrantes que reciben más de lo que aportan.

La medida fue adoptada en un contexto de creciente represión migratoria y tras recientes incidentes de seguridad nacional, incluido el tiroteo de dos miembros de la Guardia Nacional en Washington, atribuido a un ciudadano afgano con asilo.

El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) detuvo a más de 75.000 personas sin historial penal en redadas migratorias en los nueve primeros meses del Gobierno de Donald Trump, según un reciente informe del medio NBC News. EFE

