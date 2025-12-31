Canciller destaca la resistencia de Venezuela a «presión externa» y prevé un próspero 2026

2 minutos

Caracas, 31 dic (EFE).- El canciller de Venezuela, Yván Gil, destacó este miércoles la capacidad de resistencia de su país a la «presión externa» y auguró un próspero 2026 para la nación suramericana que atravesó durante este año distintas «adversidades» y que ahora afronta un periodo de tensiones por el despliegue aeronaval de Estados Unidos en el mar Caribe.

«En este cierre de año, la Cancillería de Venezuela dirige un saludo de gratitud y esperanza a todo el pueblo, que con tenacidad y determinación ha sabido sostener la unidad y la dignidad frente a las adversidades y las amenazas de todo tipo», dijo Gil en un mensaje en Telegram para despedir el año.

El ministro de Exteriores destacó que 2025 dejó «enseñanzas y fortalezas» a Venezuela que afianzan su «capacidad de resistir la presión externa y de construir, desde la solidaridad y la paz, un porvenir más justo».

Deseó, en ese sentido, que el próximo 2026 «llegue cargado de oportunidades y de la certeza» de que se construirá un «mañana más próspero».

El Gobierno venezolano denunció a lo largo del año distintos planes para su derrocamiento. Desde acusar a la oposición liderada por la premio nobel, María Corina Machado, de boicotear las elecciones regionales y legislativas del pasado mayo, hasta presuntos actos violentos y de «guerra económica» para causar zozobra en el país.

Desde agosto, además, el Ejecutivo venezolano denuncia «amenazas» de Estados Unidos por el despliegue militar que el presidente Donald Trump ordenó en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, con el argumento de combatir el narcotráfico.

Las tensiones entre Caracas y Washington escalaron tras el anuncio por parte de Trump de un bloqueo de petroleros sancionados que se trasladen desde y hacia país suramericano, y la confiscación de dos buques que transportaban crudo venezolano en los últimos días.

El presidente estadounidense además anunció el viernes un ataque contra una «gran instalación» en un muelle el marco de su campaña contra el narcotráfico que, según él, sale de Venezuela, pero no precisó si el ataque ocurrió en territorio venezolano.

Según informó The New York Times el lunes, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos llevó a cabo la semana pasada un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela.

Sin embargo, el Gobierno venezolano aún no se ha pronunciado.

bam/enb