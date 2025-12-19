Canciller dice que Paraguay no aceptará cambios a lo ya negociado entre la UE y Mercosur

2 minutos

Asunción, 19 dic (EFE).- El canciller paraguayo, Rubén Ramírez, afirmó este viernes que el Mercosur está «listo» para sellar el acuerdo comercial con la Unión Europea (UE), en momentos en que el bloque comunitario ha avisado que necesita «unas semanas más» para ello, y aclaró que su país no aceptará «ningún otro término» distinto a los pactados cuando se cerró la negociación en 2024.

«Nosotros estamos atentos, el Mercosur está listo», recalcó Ramírez en unas declaraciones radiofónicas, en las que insistió en que su país se ceñirá a lo acordado en diciembre de 2024 en una reunión de jefes de Estado del Mercosur: «Es ese acuerdo el que nosotros estamos previendo suscribir».

El jefe de la diplomacia paraguaya se encuentra en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, donde los ministros de Exteriores del Mercosur -integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- darán comienzo hoy a la reunión semestral de ese mecanismo con las discusiones sobre el aplazamiento, hasta enero, de la firma del acuerdo comercial con la UE en .a agenda.

Ramírez indicó que en la UE existen «discusiones internas respecto de salvaguardas y otros mecanismos de protección comercial al área agrícola», que, aseguró, conocerán «más detalladamente».

No obstante, advirtió de que no aceptarán «ningún otro término que no sea aquello» que han «acordado» en Montevideo.

Sobre la decisión de postergar la firma del pacto, el titular de Exteriores consideró que «llama la atención» que luego de más de 25 años de negociaciones, el bloque comunitario tenga «estas posiciones que interrumpan cualquier avance en materia comercial».

«Eso ya depende de las instituciones europeas y está fuera de nuestro alcance cualquier gestión que podamos hacer al respecto», señaló.

Según el canciller, Italia busca «un mayor aporte de la Unión Europea al subsidio a los productores agrícolas», mientras que Francia, aseguró, «no desea avanzar con el acuerdo».

La UE fracasó el jueves en el intento de conformar una mayoría suficiente que permitiese aprobar el acuerdo comercial con el Mercosur, que esperaba firmar el pacto el sábado en los márgenes de la cumbre semestral del bloque suramericano en Brasil.

El miércoles, las autoridades europeas acordaron unas cláusulas de salvaguardia para añadir al acuerdo que permitan proteger a los productores europeos, especialmente los agropecuarios, en el caso de que las importaciones del Mercosur crezcan demasiado o los precios de los productos de estos países sean mucho más bajos que los equivalentes europeos. EFE

