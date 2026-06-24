Canciller dominicano en OEA: «Pocas veces integración regional había parecido tan difícil»

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Ciudad de Panamá, 24 jun (EFE).- El canciller de la República Dominicana, Roberto Álvarez, llamó este miércoles en la Organización de los Estados Americanos (OEA) a mejorar la cooperación en el continente y advirtió que a pesar del avance de las democracias, «pocas veces la integración regional había parecido tan difícil de alcanzar».

«Las Américas cuentan hoy con más democracia que en cualquier otro momento de su historia, somos la región en desarrollo del mundo con mayor número de gobiernos democráticamente electos, y sin embargo, pocas veces la integración regional había parecido tan difícil de alcanzar», indicó Álvarez en su discurso en la 56 Asamblea General de la OEA, que se celebra en Panamá.

Para conseguir la integración, Álvarez indicó que «el diálogo sigue siendo la herramienta más valiosa», pero alertó de que éste «sólo adquiere sentido cuando se traduce en acción», e invitó a los países americanos a «nombrar con claridad» aquello que continúa separándolos.

Como peligros de la región, señaló que América continúa siendo «una de las regiones más desiguales del planeta», y que «la desigualdad no es solamente una herida social», también es una «grieta política», puesto que «una democracia que no mejora la vida de la gente termina erosionando la confianza ciudadana y debilitando sus propias bases de su legitimidad».

Amenazas para la región

Álvarez también abordó en su discurso el problema del narcotráfico y el tráfico de armas en la región, que «constituyen una amenaza directa a la autoridad del Estado, a la convivencia democrática y a las oportunidades de desarrollo».

«Necesitamos una cooperación regional más moderna, ágil y efectiva. Necesitamos rastrear las armas ilegales, fortalecer nuestras capacidades de inteligencia y asfixiar las redes criminales que se enriquecen con el sufrimiento de nuestros pueblos», indicó.

«Mientras los estados desconfían unos de otros, las organizaciones criminales se integran cada vez mejor», añadió.

Por otro lado, llamó a los Estados a aprovechar su potencial en materia de recursos energéticos renovables, y señaló que la «energía limpia e interconectada no es solamente una aspiración ambiental, es seguridad, competitividad y soberanía».

«En el Caribe continuamos dependiendo en gran medida de combustible importado que encarece nuestras economías y limita nuestra competitividad», aseguró.

Asimismo, sobre la «revolución tecnológica» y la inteligencia artificial llamó a la participación de la región en la construcción de capacidades y marcos regulatorios.

«No basta con consumir tecnología, debemos participar en la construcción de capacidades, principios y marcos regulatorios. Si no actuamos con visión estratégica la inteligencia artificial podría ampliar las brechas que hoy buscamos cerrar», advirtió.

Asimismo, apoyó para la OEA una «gestión renovada, transparente y austera orientada a resultados y respaldada por la sostenibilidad financiera» y señaló -en el Día Internacional de las Mujeres en la Diplomacia, que se celebra este miércoles,- que se debería «elegir una mujer para la secretaría general de las Naciones Unidas».

Además, defendió el cumplimiento de los derechos humanos, el Estado de derecho y la democracia, y señaló que «ninguna circunstancia justifica la persecución de las voces disidentes, la existencia de presos políticos o la restricción de las libertades fundamentales». EFE

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