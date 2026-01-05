Canciller expresa «rechazo categórico» a declaraciones «ofensivas» de Trump sobre Petro

Bogotá, 4 ene (EFE).- La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, expresó este domingo el «rechazo categórico, firme e inequívoco» a unas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, que hoy amenazó a su homólogo Gustavo Petro con una operación militar como la que el sábado capturó en Caracas a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.

Según Villavicencio, esas declaraciones «resultan ofensivas, inadmisibles y profundamente irrespetuosas, no solo de (sic) Colombia como Estado soberano, sino de los principios fundamentales del orden internacional».

«Cualquier intento de descalificación personal, política o institucional contra el jefe de Estado constituye una injerencia inaceptable en los asuntos internos de nuestro país, en abierta contradicción con los principios del derecho internacional», manifestó la canciller en una publicación en su cuenta de X.

Trump comentó a periodistas a bordo del Air Force One que, al igual que Venezuela, «Colombia también está muy enferma», y en referencia a Petro dijo que el país está «gobernado por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos y eso es algo no va a estar haciendo por mucho tiempo».

Al ser preguntado por una periodista si eso significa que podría haber una operación de Estados Unidos en Colombia, como la que se hizo en Venezuela, Trump respondió: «a mí me suena bien eso».

«Colombia es una democracia sólida, con instituciones legítimas y una política exterior que se ejerce de forma autónoma, responsable y soberana. Estos principios no son negociables, no se relativizan y no están sujetos a presiones externas, provengan de donde provengan», afirmó la canciller.

Villavicencio añadió: «Nuestro país exige respeto. No acepta estigmatizaciones, descalificaciones ni discursos que pretendan menoscabar su soberanía, su orden democrático o la legitimidad de sus autoridades».

«Desde la Cancillería reafirmo nuestra disposición permanente al diálogo serio y constructivo con la comunidad internacional, pero dejo con absoluta claridad que la dignidad del presidente de la República, la soberanía de Colombia y el respeto debido a nuestro pueblo no admiten ambigüedades, concesiones ni silencios cómplices», subrayó.

En una rueda de prensa celebrada el sábado en Florida tras la operación en Venezuela, Trump aprovechó para enviar duras advertencias a Petro, con quien ha tenido varios desencuentros y a quien ha acusado directamente de estar implicado en el tráfico de drogas regional.

El 11 de diciembre, al hablar de las presiones sobre Maduro, Trump dijo que Petro será «el siguiente», y el sábado en Florida le advirtió al mandatario colombiano que debe «cuidarse el trasero». EFE

