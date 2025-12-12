Canciller iraní acepta visitar Beirut después de que su par libanés rechazara invitación

Teherán, 12 dic (EFE).- El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, expresó su sorpresa ante la decisión de su homólogo libanés, Youssef Rajji, de rechazar su invitación para visitar Teherán, aunque afirmó que comprende las circunstancias y aceptó viajar a Beirut para mantener el diálogo bilateral.

“Si bien agradezco a Youssef Rajji su amable invitación, su decisión de no corresponder la hospitalidad que Irán le ofreció resulta desconcertante”, indicó Araqchí en X el jueves por la noche.

El máximo diplomático iraní añadió que, debido a las tensiones con Israel y lo que calificó como “violaciones del alto el fuego”, comprende que el ministro libanés no esté dispuesto a viajar a Teherán, y confirmó que aceptará su invitación para reunirse en Beirut.

La declaración se produce después de que Rajji rechazara el miércoles la invitación iraní “dadas las circunstancias actuales”, aunque subrayó que su decisión “no implica un rechazo al diálogo” y propuso celebrar el encuentro en “un tercer país neutral”.

El ministro de Exteriores libanés expresó su plena disposición a establecer una nueva era de relaciones constructivas entre el Líbano e Irán, basadas “en el respeto mutuo y absoluto a la independencia y soberanía de cada país y en la no injerencia en sus asuntos internos bajo ninguna forma ni bajo ningún pretexto”.

En respuesta, Araqchí dijo que los ministros de países con relaciones fraternas y plenas no necesitan un lugar neutral para reunirse, y señaló que Teherán busca también “una nueva etapa” en las relaciones bilaterales, basadas en los mismos principios.

Sin embargo, las relaciones entre Irán y Líbano se han deteriorado en los últimos meses por el apoyo de la República Islámica al grupo chií libanés Hizbulá, a la que Beirut busca desarmar para limitar la posesión de armamento exclusivamente a manos del Estado.

La polémica reciente entre ambos países surgió tras unas declaraciones de Ali Akbar Velayatí, asesor del líder supremo iraní, Ali Jameneí, quien afirmó que la existencia del grupo chií libanés era “más importante que el pan y el agua” para el Líbano, lo que generó una respuesta inmediata de Rajji defendiendo la “soberanía y libertad” del país.

El Líbano mantiene actualmente contactos a través de un comité encargado de supervisar la tregua de noviembre de 2024 entre Hizbulá e Israel, en medio de acusaciones de que la milicia chií estaría rearmándose. EFE

