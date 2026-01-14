Canciller iraní asegura que «no hay plan de ahorcamientos» de manifestantes

1 minuto

Washington, 14 ene (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó este miércoles que no existe ningún plan para ahorcar a manifestantes detenidos durante las protestas que sacuden el país y rechazó las versiones que circulan sobre ejecuciones por ese motivo.

El canciller señaló, durante una entrevista exclusiva con Fox News, que las versiones sobre ahorcamientos forman parte de una campaña de desinformación y reiteró que no se planea ejecutar a ningún manifestante. EFE

