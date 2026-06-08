Canciller iraní conversa con homólogos regionales y europeos tras los ataques con Israel

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Teherán, 8 jun (EFE).- El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, ha mantenido conversaciones telefónicas en las últimas horas con sus homólogos de Arabia Saudí, Egipto, Turquía y el jefe del Ejercito de Pakistán, Asim Munir, entre otros, tras el intercambio de ataques con Israel.

Así lo anunció el Ministerio de Exteriores que informó que Araqchí habló con sus homólogos saudí, turco, británico, iraquí, egipcio, catarí, francés y británico para tratar “la respuesta iraní a las violación del alto el fuego del 8 de abril” por parte de Israel por sus ataques contra el Líbano.

El jefe de la diplomacia iraní también mantuvo una conversación también con Munir, el principal intermediario en las conversaciones de paz entre Teherán y Washington.

Irán lanzó anoche varias oleadas de misiles contra Israel como represalia por los ataques del Estado judío contra el Líbano, e Israel respondió con ataques contra varios puntos del país persa, entre ellos Teherán y un complejo petroquímico de Mahshahr que «daños parciales”.

Como respuesta a ello, Teherán atacó de nuevo Israel primera hora de esta mañana con bombardeos contra las bases de Tel Nos y Nevatim.

Al mismo tiempo, los hutíes de Yemen lanzaron un misil a territorio israelí, que fue interceptado.

Con la tensión en máximos desde el cese del fuego en abril, el presidente estadounidense, Donald Trump, intentó este domingo sin éxito aplacar la intención del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de contraatacar a Irán, para evitar que entorpeciera las negociaciones de Washington con Teherán para acabar con la guerra. EFE

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