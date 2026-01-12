Canciller iraní habló con el enviado especial de Trump para rebajar tensión, según Axios

Washington, 12 ene (EFE).- El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchi, contactó este pasado fin de semana con el enviado especial de la Casa Blanca para Oriente Medio y Ucrania, Steve Witkoff, con la aparente intención de rebajar la tensión con Washington después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con usar la fuerza contra Teherán, según informó este lunes Axios.

El medio online estadounidense cita a dos fuentes cercanas al asunto que aseguran que esta comunicación parece ser un intento del régimen Ayatolá de rebajar la posibilidad de un ataque inminente del Ejército estadounidense.

Los contactos se mantuvieron después de que Trump amenazara con atacar a Irán en respuesta a la represión activada por las autoridades contra las manifestaciones multitudinarias que están sacudiendo el país y que están dejando un elevado número de muertos y detenidos.

En los últimos días, grupos de oposición y diferentes ONG especializadas en derechos humanos han publicado diferentes cifras sobre las víctimas causadas por la represión, en una muy amplia horquilla que va de decenas a varios cientos de muertos.

Una de las fuentes consultadas por Axios aseguró que Witkoff y Araqchi han hablado sobre la posibilidad de celebrar una reunión en los próximos días

Por su parte, el propio Trump dijo ayer que Teherán contactó a Washington y que se estarían preparando conversaciones.

«Se está preparando una reunión. Irán llamó. Quieren negociar», dijo Trump a los medios, antes de advertir que Washington tal vez opte por «actuar antes de una reunión».

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró hoy que el presidente estadounidense no descarta emprender acciones militares contra Irán.

«(Trump) siempre ha expresado que la diplomacia es su primera opción. Sin embargo, no tiene miedo a usar la fuerza letal y el poderío militar de Estados Unidos si lo considera necesario. Y nadie lo sabe mejor que el régimen iraní», declaró Leavitt durante una entrevista con la cadena Fox.

La portavoz consideró que la «mayor baza» que tenía Irán hace unos meses era su programa militar, que, enfatizó, las fuerzas estadounidenses ya «aniquilaron por completo» con su operación ‘Martillo de Medianoche’, que Washington ejecutó el pasado junio y que causó importantes daños en instalaciones ligadas al programa nuclear de Teherán. EFE

