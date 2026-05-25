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Canciller iraní no asistirá al Consejo de Seguridad de ONU por problemas con el visado

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Teherán, 25 may (EFE).- El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, no participará en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU del próximo martes en Nueva York por “problemas con el visado”, informó este lunes un comunicado ministerial.

«Estábamos planificando el viaje y habíamos dicho que se realizaría si no surgía otra prioridad. Sin embargo, nos enfrentamos a problemas con el visado y el viaje queda cancelado”, dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei. EFE

ash-jlr/jfu

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