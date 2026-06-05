Canciller mexicano asegura que Ayuso y Álvarez son bienvenidas al país «de vacaciones»

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Ciudad de México, 4 jun (EFE).- El canciller mexicano, Roberto Velasco, declaró este jueves que tanto la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, «son bienvenidas cada que deseen venir a México a dar conferencias o de vacaciones».

La reciente visita de Álvarez de Toledo, invitada por el empresario opositor Ricardo Salinas Pliego, ha generado controversia luego de lanzar una crítica a México apenas unas semanas después de la polémica visita de Díaz Ayuso.

«Cayetana, Isabel, en México estamos abiertos siempre al diálogo, al entendimiento, a la profundización de la comprensión de nuestra historia y de estas culturas y son bienvenidas cada que deseen venir a México a dar conferencias o de vacaciones», dijo Velasco en una conferencia de prensa que ofreció junto con su homólogo alemán, Johann Wadephul, en la sede de la Cancillería en Ciudad de México.

«Hay una costumbre, se ha vuelto frecuente que vengan visitantes a decirnos en México, a los mexicanos quiénes somos (…) Hace unas semanas fue Isabel Díaz Ayuso, ahora fue Cayetana Álvarez, quien viene a advertirnos de estas amenazas a la soberanía que ella ve», explicó el canciller mexicano.

Recordó que ambas han hablado de que «México es un país peligroso, sin embargo, visitan continuamente nuestro país, lo disfrutan, dan conferencias y eso habla muy bien de México».

«Hay países de los que uno se va y México es un país al que se vuelve», indicó.

Velasco subrayó que «la soberanía no es un concepto cualquiera» ya que «ni cinco siglos lograron borrar de estas civilizaciones tan antiguas y no es un concepto que simplemente estemos defendiendo, es un concepto que siempre va a seguir en pie para nosotros».

El martes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a las críticas lanzadas contra su administración por Álvarez de Toledo.

«Traer a una diputada española para hablar de la soberanía nacional está un poco kafkiano», declaró.

La diputada conservadora española, del Partido Popular, participó en un encuentro en la Universidad de la Libertad y señaló que «la soberanía mexicana enfrenta tres amenazas internas: el crimen organizado, el populismo autoritario y la mentalidad de dependencia”.

Las declaraciones de Álvarez de Toledo ocurren después de que, en mayo, Díaz Ayuso viajase a México para participar en diversos actos institucionales y encuentros con sectores empresariales y políticos, para acabar denunciando un supuesto boicot y problemas de seguridad que la llevaron a cancelar parte de su agenda.

En los últimos meses, la presidenta Sheinbaum ha dado un giro a la relación bilateral tras celebrar los gestos por autoridades españolas de reconocer los «abusos» cometidos durante la Conquista.

En abril, acudió a Barcelona para encontrarse con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y sumarse al bloque de países progresistas en la Cumbre por la Defensa de la Democracia, en lo que supuso la apertura de una nueva etapa en las relaciones diplomáticas con Madrid tras años de tensiones. EFE

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