Canciller mexicano califica como «más íntimas que nunca» relaciones entre México y EEUU

Ciudad de México, 9 oct (EFE).- El canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, que fue ratificado en su cargo por el Senado este miércoles, calificó como «más íntimas que nunca» las relaciones entre México y Estados Unidos en vísperas de las elecciones norteamericanas y la revisión del T-MEC.

«Hoy en día tenemos con Estados Unidos una relación más íntima que nunca antes en la historia desde el punto de vista comercial desde luego, pero también con el cúmulo de interacciones cotidianas que se dan en esa frontera que es por muchos aspectos una de las fronteras más complejas del mundo», expresó De la Fuente.

El nuevo secretario de exteriores mexicano insistió a su vez en la postura de «respetar» el proceso electoral estadounidense, que el próximo 5 de noviembre mide a la demócrata Kamala Harris frente al expresidente republicano Donald Trump (2017-2021).

«Haciendo estos planteamientos en un tono cordial, amistoso, pero con la suficiente firmeza que requieren (…) vamos a lograr encauzar esa relación dando seguimiento al diálogo político al más alto nivel que se inició la semana pasada con la llamada del presidente Biden a la presidenta Sheinbaum», replicó el diplomático preguntado por las relaciones con el país vecino y los comentarios del embajador en México, Ken Salazar, a raíz de la reforma judicial.

El canciller hizo referencia a las gestiones con sus homólogos norteamericanos en cuanto a tráfico de drogas, concretamente de fentanilo, problema que calificó como de «ámbito mundial», señalando que precisamente este miércoles se llevó a cabo en Viena, Austria, una reunión de las Naciones Unidas para abordar el tema.

De cara a la revisión, término en el que hizo hincapié, del T-MEC (Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá), De la Fuente explicó que hay un grupo de trabajo dedicado al tema desde la campaña electoral mexicana y que involucra a las distintas carteras ministeriales potencialmente afectadas por dicha revisión.

«Lo que está establecido y esto lo quisiera subrayar, es que lo que procede no es una renegociación, esto hay que decirlo tantas veces como sea necesario, no va a haber una renegociación como tal, va a haber una revisión (…) Queremos que no se introduzcan en la agenda del T-MEC temas que no tienen que ver estrictamente con la relación comercial», remarcó el canciller.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó la pasada semana presiones para la revisión del T-MEC por la aprobación de la polémica reforma judicial, aprobada en septiembre pasado por el Congreso.

«Para mí no hay presiones. México es un país libre, soberano, independiente, nos coordinamos (con Estados Unidos) más no nos subordinamos», refirió la mandataria durante su primera conferencia de prensa matutina tras asumir en la víspera la presidencia.

El T-MEC tiene prevista su revisión por parte de los tres países en 2026. EFE

