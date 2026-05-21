Canciller mexicano dice que no está «prevista» una reunión con Rubio pese a las tensiones

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Ciudad de México, 21 may (EFE).- El secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, afirmó este jueves que no está «prevista» una reunión con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, en medio de las fuertes tensiones bilaterales por la presión de Washington al país vecino por la lucha contra el narcotráfico.

«Ya lo estaremos informando más adelante (la reunión con Rubio). En este momento no está previsto, pero por supuesto que hay una comunicación muy fluida con el Departamento de Estado, con el embajador de Estados Unidos en México. Hablamos con bastante regularidad», declaró Velasco en una rueda de prensa junto a la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior y Seguridad, Kaja Kallas, en Ciudad de México.

Velasco sólo ha tenido una conversación telefónica con Rubio desde que asumió el cargo a comienzos de abril.

El canciller mexicano recordó que más tarde el secretario de Seguridad Nacional de EE.UU, Markwayne Mullin, se reunirá con la presidenta, Claudia Sheinbaum, y con otros funcionarios de alto nivel del Gobierno federal, en un encuentro al que acudirá el propio embajador estadounidense en el país, Ronald Johnson.

Asimismo, al ser preguntado por la hipotética presencia del presidente de EE.UU, Donald Trump, en México por el arranque de la Copa del Mundo, subrayó que todavía la Casa Blanca «no ha comunicado quién vendrá en su representación», si bien aseguró que algún miembro de la Administración estadounidense acudirá.

Desde el regreso de Trump al poder, la Casa Blanca ha presionado a México para intensificar la lucha contra el narcotráfico y ha declarado algunas organizaciones criminales como terroristas.

Sheinbaum y Trump hablaron el viernes por teléfono, en una conversación que la mandataria definió como «excelente» y «cordial» pese a la agresiva retórica de Washington.

Recientemente, esa presión escaló con la solicitud de detención urgente a diez funcionarios mexicanos del estado de Sinaloa (oeste), incluido la del gobernador, el oficialista Rubén Rocha, a quienes acusó de colaborar con el Cartel de Sinaloa a cambio de sobornos y favores políticos.

Por el momento, el Ejecutivo mexicano rechaza esta petición porque considera que las pruebas presentadas son insuficientes, en un caso que ha provocado un terremoto político en el país al ser la primera vez que Washington señala a altos funcionarios en activo. EFE

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