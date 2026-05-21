Canciller mexicano dice que no está «prevista» una reunión con Rubio pese a las tensiones

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Ciudad de México, 21 may (EFE).- El secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco, afirmó este jueves que no está «prevista» una reunión con su homólogo estadounidense, Marco Rubio, en medio de las fuertes tensiones bilaterales por la presión de Washington al país vecino por la lucha contra el narcotráfico.

«Ya lo estaremos informando más adelante (el encuentro con Rubio). En este momento no está previsto, pero por supuesto que hay una comunicación muy fluida con el Departamento de Estado, con el embajador de Estados Unidos en México. Hablamos con bastante regularidad», declaró Velasco en una rueda de prensa junto a la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior y Seguridad, Kaja Kallas, en Ciudad de México.

Velasco sólo ha tenido una conversación telefónica con Rubio desde que asumió el cargo, a comienzos de abril.

El canciller mexicano indicó que el secretario de Seguridad Nacional de EE.UU, Markwayne Mullin, se reunirá con la presidenta, Claudia Sheinbaum, y con otros funcionarios de alto nivel del Gobierno federal, en un encuentro al que acudirá el propio embajador estadounidense en el país, Ronald Johnson.

Asimismo, al ser preguntado por la eventual presencia del presidente de EE.UU, Donald Trump, en México con motivo del inicio de la Copa del Mundo de Fútbol, el ministro respondió que la Casa Blanca todavía «no ha comunicado quién vendrá en su representación».

Desde el regreso de Trump al poder, Washington ha presionado a México para intensificar la lucha contra el narcotráfico y ha declarado como terroristas a organizaciones criminales mexicanas.

Sheinbaum y Trump hablaron el pasado viernes por teléfono, en una conversación que la mandataria definió como «excelente» y «cordial», pese a la agresiva retórica de Washington.

Recientemente, esa presión escaló con la solicitud de detención urgente de diez funcionarios del Gobierno del estado de Sinaloa (oeste), incluido el propio gobernador, Rubén Rocha, del mismo partido que Claudia Sheinbaum, a quienes acusó de colaborar con el cartel de Sinaloa a cambio de sobornos y favores políticos.

El Ejecutivo mexicano ha rechazado esta petición al considerar que las pruebas presentadas son insuficientes. El caso ha provocado un terremoto político en el país al ser la primera vez que Washington acusa a altos funcionarios en activo. EFE

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