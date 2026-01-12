Canciller mexicano insta al «respeto irrestricto a la soberanía» en llamada con Rubio

2 minutos

Ciudad de México, 11 ene (EFE).- La Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) informó que el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, sostuvo este domingo una llamada con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, para dar seguimiento al Programa de Cooperación Fronteriza entre ambos países, así como instar “al respeto irrestricto a la soberanía”.

En una publicación en su cuenta de X, la SRE detalló que la conversación sobre este programa se dio “bajo los principios de respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación”.

Además precisó que la llamada se hizo atendiendo las instrucciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, luego de que en su conferencia del viernes, la mandataria solicitó a De la Fuente que se reuniera con Rubio o incluso el mismo presidente de EE.UU, Donald Trump.

Por su lado, el Departamento de Estado de EE.UU. confirmó que Rubio mantuvo una llamada con el canciller mexicano, en la que dialogaron sobre la necesidad llevar a cabo “acciones concretas” para “desmantelar las redes violentas narcoterroristas” de México, así como “detener el tráfico de fentanilo y armas”.

La conversación de De la Fuente y Rubio se da días después de que Trump asegurara que va a “empezar a atacar por tierra” a los carteles mexicanos, al sostener que «están dirigiendo México»; algo rechazado de manera enérgica por Sheinbaum, quien ha insistido en «la colaboración sin subordinación» entre ambos países. EFE

abz/afs/rrt