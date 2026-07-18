Canciller panameño propone una nueva visión estragégica en la relación bilateral con India

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Ciudad de Panamá, 18 jul (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, previo a su visita oficial a la India esta semana, propone una nueva visión estratégica de la relación bilateral bajo el lema ‘Dos democracias, dos océanos, un mismo destino’, dijo este sábado a EFE una fuente oficial.

El canciller Martínez-Acha sugiere una «alianza centrada en innovación, inteligencia artificial, logística, comercio y economía del conocimiento, destacando a Panamá como la puerta de entrada de la India a las Américas», indicó la fuente.

Asimismo, señala que el jefe de la diplomacia panameña hace un firme llamado a «reformar la gobernanza global», respaldando «la incorporación de la India como miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y reclamando una representación permanente para América Latina y el Gran Caribe».

El mensaje del titular de Relaciones Exteriores de Panamá, en vísperas de su misión al país asiático que se desarrollará el lunes, martes y miércoles próximo, concluye con una apuesta por un «orden internacional más inclusivo, legítimo y representativo del siglo XXI».

Tratado de Neutralidad del Canal

El primer punto en la agenda de Martínez-Acha, es una reunión que sostendrá el lunes próximo con el Ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subrahmanyan Jaishankar, donde reiterará la solicitud de adhesión de India al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, algo que el país asiático «está considerando», aseguró la fuente.

En mayo de 2025, el Gobierno de Panamá solicitó a una delegación parlamentaria de India considerar su adhesión al Tratado, que data de 1997.

Dicho acuerdo, al que están adheridos más de 40 países de América Latina, Asia y África, establece la neutralidad de la vía y prevé el paso expedito para las naves de guerra y las auxiliares de Estados Unidos, país que terminó de construir el Canal iniciado por Francia, lo inauguró en 1914 y lo administró hasta 1999, cuando oficialmente pasó a manos panameñas.

El lunes, Martínez-Acha se reunirá también con Shri Shyam, director general del Sector Naviero, para conversar sobre el sector Marítimo de Panamá-India, así como con Pyush Goyal, Ministro de Comercio e Industria, para hablar de la atracción de inversión en sectores logísticos y marítimos.

Posteriormente, el martes será recibido por Rangan Banerjee, Director del Instituto de Tecnología, y además tendrá una Mesa de trabajo en la Confederación de Industrias de la India (CII), con Renni Batra, directora internacional (America Latina y El Caribe).

Ese mismo día, la Diplomatic High Tea ofrecerá una recepción en honor del diplomático panameño.

El miércoles, el ministro panameño se reunirá con Ashish Khanna, director general de la Alianza Solar Internacional (ISA) para conversar sobre las prioridades nacionales y oportunidades de colaboración.

La madrugada de este jueves -hora de la India-, Martínez-Acha partirá hacia Manila, Filipinas, para participar en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), señala la información oficial. EFE

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