Canciller paraguayo descarta pago de millonaria membresía para Junta de Paz en Gaza

Asunción, 19 ene (EFE).- El canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, afirmó este lunes que su país prevé participar como «miembro pleno fundador» de la Junta de Paz que supervisará al Gobierno transitorio para Gaza, aunque descartó el pago de 1.000 millones de dólares previstos como membresía al señalar que el desembolso no es «obligatorio».

«No es obligatorio el aporte de estos 1.000 millones de dólares y Paraguay no está en condiciones de hacerlo», aclaró Ramírez en declaraciones a la radio local Ñandutí.

El jefe de la diplomacia paraguaya indicó que el «acta fundacional» de este órgano internacional impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, establece que cada Estado miembro de la Junta cumplirá un mandato de no más de tres años, «sujeto a la renovación» por parte del estadounidense.

No obstante, explicó, el plazo trienal «no se aplicará a los Estados miembros que aporten más de 1.000 millones de dólares» a la Junta durante el primer año de entrada en vigor.

En ese sentido, el canciller dijo que Paraguay participará como «miembro pleno fundador» y que para su país «no sería factible» ese pago millonario.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, reveló el sábado pasado en la red social X que fue invitado por Trump a formar parte de la Junta de Paz, un órgano que aseguró «tiene como fin actuar en regiones afectadas por conflictos, centrándose en la Franja de Gaza».

Trump también invitó a integrar el órgano al presidente de Rusia, Vladímir Putin; de Turquía, Recep Tayyip Erdogan; de Argentina, Javier Milei; y al rey Abdalá II de Jordania.

El jueves pasado Trump anunció la conformación de la Junta de Paz, la misma semana que la Casa Blanca informó el inicio de la fase dos del plan de paz para Gaza, que pasa por la formación de un Gobierno de tecnócratas en la Franja y el desarme de Hamás.

La Junta de Paz estará presidida por el propio Trump, que nombró a una Junta Ejecutiva formada por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio; el enviado especial para Gaza, Steve Witkoff; su yerno Jared Kushner; el ex primer ministro británico Tony Blair; el director de Apollo Global Management, Marc Rowan; Roberto Gabriel, asesor de Trump; y el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga.EFE

