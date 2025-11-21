Canciller paraguayo dice que visita de diputados de Taiwán refuerza «alianza estratégica»

Asunción, 21 nov (EFE).- El canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, aseguró este viernes que la visita a una delegación multipartidaria de ocho parlamentarios de Taiwán a su país refuerza la «alianza estratégica» entre ambos Gobiernos, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en Asunción.

Ramírez recibió esta jornada al grupo de diputados taiwaneses, encabezado por el vicepresidente del Parlamento de la isla, Johnny Chiang, del partido opositor Kuomintang (KMT), que llegó a Paraguay el lunes pasado.

En la reunión, el jefe de la diplomacia paraguaya «manifestó su convencimiento de que esta misión parlamentaria abrirá nuevas puertas para inversiones, intercambios académicos y programas de asistencia técnica», acciones que consideró reforzarán su «alianza estratégica».

Asimismo, subrayó «la importancia del diálogo parlamentario como motor de la alianza bilateral» entre Taiwán y Paraguay, indicó la fuente.

Paraguay es el único país de Suramérica y uno de los doce del mundo que tiene relaciones diplomáticas con Taiwán.

De su parte, Chiang destacó, según la nota, que los «valores compartidos» como la democracia, el Estado de derecho, la libertad y los derechos humanos «unen a Paraguay y Taiwán», al tiempo que se comprometió a «seguir ampliando la cooperación en sectores estratégicos» como educación, salud y tecnología.

La Cancillería señaló que el resto de la comitiva agradeció «el firme respaldo» que ha mostrado Paraguay a Taiwán en foros internacionales.

La agenda de la delegación taiwanesa incluyó una reunión con el presidente paraguayo, Santiago Peña, y otros encuentros con legisladores en el Senado y de la Cámara de Diputados, en Asunción.

Este jueves, en un encuentro en la Cámara Alta, el senador opositor paraguayo Wálter Kobylanski reclamó a la misión de Taiwán que su país invierta más por utilizar «la marca Paraguay» porque, según dijo, no figura ni entre los primeros veinte inversores en esta nación.

En respuesta, el embajador de Taipei en Asunción, José Chih-Cheng Han, quien participó de la reunión, defendió que Taiwán no utiliza la «marca Paraguay» y aseguró que la relación tiene una «base de 68 años, de un beneficio mutuo».

La Embajada taiwanesa en Paraguay indicó el lunes que la visita de los legisladores tiene el «objetivo de reforzar los lazos de amistad y la cooperación bilateral». EFE

