Canciller paraguayo habla de seguridad, cooperación y democracia con funcionarios de EEUU

Asunción, 21 ago (EFE).- El canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, se reunió este jueves en Asunción con una comitiva de EE.UU. encabezada por el subsecretario de Defensa Nacional y Asuntos Hemisféricos, Roosevelt Ditlevson, y el subsecretario adjunto de Defensa para el Hemisferio Occidental, Joseph Humire, con la que abordó temas como el fortalecimiento de la cooperación, la seguridad regional y la defensa de la democracia en el continente.

Así lo dio a conocer en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, e indicó que en el encuentro también participó el director sénior del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca para el Hemisferio Occidental, Michael Jensen.

«Se abordaron temas clave para el fortalecimiento de la cooperación bilateral y regional» y dialogaron sobre «los principales desafíos que enfrenta la región», indicó la Cancillería.

Las autoridades, según la nota, «coincidieron en la necesidad de continuar trabajando de manera conjunta en áreas estratégicas como la seguridad regional, la lucha contra el lavado de dinero y el combate a los grupos criminales y al narcotráfico».

«Subrayaron la importancia del trabajo coordinado para la defensa y el fortalecimiento de la democracia en el continente», añadió el despacho de Exteriores.

En la cita también participaron el encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Asunción, Robert Alter, y el viceministro paraguayo de Administración y Asuntos Técnicos, Miguel Ángel Aranda.

Los funcionarios estadounidenses llegaron a Paraguay procedentes de Argentina y son parte de la delegación que acompaña al jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Alvin Holsey, quien también tenía previsto arribar al país este jueves, según anticipó este miércoles el titular de Exteriores paraguayo.

La agenda de la delegación estadounidense incluye reuniones con el presidente del país, Santiago Peña, y sus ministros de Defensa, Óscar González; de Tecnologías de la Información y Comunicación, Gustavo Villate, además de las autoridades militares, señaló este miércoles en un comunicado la Embajada de EE.UU. en Asunción.

Holsey participó en Argentina de la apertura de la Conferencia Sudamericana de Defensa ‘SOUTHDEC 2025’ y alertó que China busca «exportar su modelo autoritario». EFE

