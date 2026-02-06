Canciller paraguayo inicia visita oficial a Israel para reforzar cooperación

2 minutos

Asunción, 6 ene (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores paraguayo, Rubén Ramírez, inició este viernes una visita oficial a Israel, que se extenderá hasta el próximo 11 de febrero, con el objetivo de reforzar la cooperación política, económica, tecnológica y de seguridad entre ambos países, informó la Cancillería en Asunción.

Ramírez llegó este viernes a Israel proveniente de Estados Unidos donde participó el miércoles en la Reunión Ministerial sobre minerales críticos convocada por el Departamento de Estado de EE.UU.

El jefe de la diplomacia paraguaya mantendrá una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, y otros encuentros con autoridades israelíes, refirió la Cancillería en un comunicado que no ahondó en detalles sobre la agenda del diplomático.

Paraguay, uno de los aliados más cercanos de Israel en Suramérica, recibió la visita de Sa’ar el pasado 24 de noviembre como parte de una gira por la región que también incluyó a Argentina.

En esa ocasión, los Gobiernos de Paraguay e Israel firmaron sendos acuerdos para reforzar las capacidades en defensa y seguridad mediante el intercambio de información, la venta de equipos y servicios y el entrenamiento conjunto militar.

La Administración del presidente paraguayo, Santiago Peña, se ha declarado un «gran amigo» de Israel y ha respaldado el derecho del Estado hebrero «a defenderse», en respuesta a la ofensiva que ese país lanzó sobre la Franja de Gaza contra Hamás tras un ataque que el grupo islamista ejecutó en territorio israelí, en octubre de 2023.

Uno de los gestos de apoyo de Paraguay a Israel fue la reinauguración de la embajada de país suramericano en la ciudad de Jerusalén en diciembre de 2024.EFE

