Canciller peruano pide en Roma reforzar lazos con Europa para un orden mundial «más justo»

2 minutos

Roma, 7 oct (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Elmer Schialer, instó este martes desde Roma a fortalecer la cooperación entre América Latina, el Caribe y Europa, y aseguró que la región latinoamericana está llamada a asumir un papel protagónista en la construcción de un nuevo orden mundial «más justo y resiliente».

«Vivimos en un contexto internacional complejo, caracterizado por la incertidumbre y una mayor multipolaridad, donde la principal motivación de los actores internacionales parece ser la competencia», afirmó Schialer durante su intervención en la XII Conferencia Italia-América Latina y el Caribe.

«Sin embargo, los tiempos adversos generan oportunidades para que nuevos actores relevantes puedan asumir un papel protagónico en la construcción de un orden más justo y resiliente. Y estoy convencido de que América Latina y el Caribe puede – y debe – asumir ese papel», añadió.

La conferencia, organizada por la Cancillería italiana junto con la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana (IILA), reúne este martes en Roma a altos representantes de los 33 países de la CELAC, así como de organismos regionales y europeos, bajo el lema ‘Italia y América Latina: una asociación para el crecimiento sostenible’.

El jefe de la diplomacia peruana intervino durante la primera sesión temática de la jornada, titulada ‘La asociación económica con América Latina y el Caribe para apoyar el crecimiento y el libre comercio’ y afirmó que su país «se proyecta al mercado mundial con una sólida política de internacionalización y apertura económica».

«Italia, con una visión estratégica y de largo plazo, comprendió el peso de nuestra región como un socio político y económico confiable en este nuevo escenario mundial, lo que nos alienta a continuar forjando una asociación que nos conduzca al crecimiento y el beneficio mutuo donde la confianza y la cooperación deben fortalecerse», señaló.

El canciller peruano también subrayó que esta alianza debe basarse en «valores fundamentales compartidos con Europa, como la democracia, el multilateralismo y el compromiso con el desarrollo sostenible» e insistió en que su país «está listo para ser un socio estratégico y confiable, que tienda un puente» entre ambas regiones.

«El ímpetu renovado que nos congrega hoy, debe ser la fuerza que impulse nuestros vínculos y nos lleve del diálogo a la acción, para continuar cimentando esta ‘asociación en expansión’, en un marco de confianza y visión compartida de futuro», concluyó. EFE

csv/jgb