The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Canciller peruano pide en Roma reforzar lazos con Europa para un orden mundial «más justo»

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Roma, 7 oct (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Elmer Schialer, instó este martes desde Roma a fortalecer la cooperación entre América Latina, el Caribe y Europa, y aseguró que la región latinoamericana está llamada a asumir un papel protagónista en la construcción de un nuevo orden mundial «más justo y resiliente».

«Vivimos en un contexto internacional complejo, caracterizado por la incertidumbre y una mayor multipolaridad, donde la principal motivación de los actores internacionales parece ser la competencia», afirmó Schialer durante su intervención en la XII Conferencia Italia-América Latina y el Caribe.

«Sin embargo, los tiempos adversos generan oportunidades para que nuevos actores relevantes puedan asumir un papel protagónico en la construcción de un orden más justo y resiliente. Y estoy convencido de que América Latina y el Caribe puede – y debe – asumir ese papel», añadió.

La conferencia, organizada por la Cancillería italiana junto con la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana (IILA), reúne este martes en Roma a altos representantes de los 33 países de la CELAC, así como de organismos regionales y europeos, bajo el lema ‘Italia y América Latina: una asociación para el crecimiento sostenible’.

El jefe de la diplomacia peruana intervino durante la primera sesión temática de la jornada, titulada ‘La asociación económica con América Latina y el Caribe para apoyar el crecimiento y el libre comercio’ y afirmó que su país «se proyecta al mercado mundial con una sólida política de internacionalización y apertura económica».

«Italia, con una visión estratégica y de largo plazo, comprendió el peso de nuestra región como un socio político y económico confiable en este nuevo escenario mundial, lo que nos alienta a continuar forjando una asociación que nos conduzca al crecimiento y el beneficio mutuo donde la confianza y la cooperación deben fortalecerse», señaló.

El canciller peruano también subrayó que esta alianza debe basarse en «valores fundamentales compartidos con Europa, como la democracia, el multilateralismo y el compromiso con el desarrollo sostenible» e insistió en que su país «está listo para ser un socio estratégico y confiable, que tienda un puente» entre ambas regiones.

«El ímpetu renovado que nos congrega hoy, debe ser la fuerza que impulse nuestros vínculos y nos lleve del diálogo a la acción, para continuar cimentando esta ‘asociación en expansión’, en un marco de confianza y visión compartida de futuro», concluyó. EFE

csv/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR