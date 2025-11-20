Canciller uruguayo reitera que el Mercosur tiene listo el bolígrafo para firmar con la UE

Montevideo, 20 nov (EFE).- El canciller uruguayo, Mario Lubetkin, aseguró este jueves a la Agencia EFE que todos los países del Mercosur tienen listo el bolígrafo para rubricar el acuerdo con la Unión Europea y resaltó que ya hay que pensar en el día después.

«No puede pensarse esto con una visión ideologizante de izquierda o derecha. En el Mercosur hay todos los colores políticos como jefes de Estado. Derecha, centro e izquierda. Si todos tenemos la lapicera lista para firmar es porque esto es un valor nación y un valor región», apuntó.

«Tengo la sensación de que estamos caminando hacia adelante. Si antes decía 80 %, ahora digo 85 %», añadió el ministro de Relaciones Exteriores uruguayo en referencia a las posibilidades de que se firme el pacto.

Por otra parte, Lubetkin se preguntó cómo comenzó la discusión del acuerdo de la UE con Canadá y si en este momento hay satisfacción por haberlo firmado. «Por supuesto que la hay», señaló.

«Creo que toda la discusión que estamos haciendo es hasta -ojalá- la firma del 20 de diciembre. Pero yo creo que ya hay que pensar en el día después y en las semanas después y en el mes después. No es que el día que firmemos nos empezamos a preparar. Nosotros nos vamos a preparar y creo que también nuestros amigos europeos tienen que estar en el mismo camino, porque esto va a ser una cosa muy grande y muy potente. Muy potente para todos, muy positiva para todos», señaló Lubetkin.

Asimismo, consultado sobre el día que se firmará el acuerdo, puntualizó: «Nosotros decimos que hasta el 24 de diciembre, noche de Navidad, hasta las 23:30 horas, estamos a disposición».

En ese sentido, dijo que en el lado sudamericano «sigue habiendo serenidad» y recordó la reunión que tuvo este martes con el nuevo canciller argentino, Pablo Quirno.

«En tres horas repasamos todos los temas. Ahí hablamos mucho del potencial acuerdo UE-Mercosur», dijo Lubetkin, quien añadió que ambos están en la misma línea.

Dijo también que el pacto comercial entre Argentina y Estados Unidos es porque ellos están pensando «diferentes líneas de negociación» y que es parte de la transformación geopolítica.

«Lo que tiene que quedar claro es que no es uno versus el otro. Es uno y el otro», concluyó. EFE

