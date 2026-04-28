Canciller venezolano critica a Guyana por quejarse del broche de Delcy Rodríguez

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Caracas, 28 abr (EFE).- El canciller de Venezuela, Yván Gil, criticó este martes al mandatario de Guyana, Irfaan Ali, por quejarse de un broche usado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, en el que se representa dentro del territorio venezolano al Esequibo, una región que disputan ambos países, rica en minerales y yacimientos.

«La prenda que hoy le obsesiona no es más que la expresión de una verdad histórica», dijo Gil en X sobre el Esequibo, la región de unos 160.000 kilómetros cuadrados que Venezuela considera parte de su territorio, aunque es administrada por Guyana, que también asegura que es suya.

Este martes, el presidente de Guyana se quejó formalmente ante la Comunidad del Caribe (Caricom) y pidió el respeto a su soberanía, tras el escándalo desatado por el broche usado por Rodríguez en sus visitas este mes a Barbados y Granada.

En una carta dirigida al presidente de turno de Caricom, el primer ministro de San Cristóbal y Nieves, Terrence Drew, el mandatario guyanés lamentó que los recientes encuentros bilaterales entre Venezuela y otros Estados miembros de la organización caribeña «hayan estado acompañados por la ostentación de símbolos que reafirman la reivindicación venezolana sobre el territorio de Guyana».

Ali insistió en que el broche «no es meramente una cuestión de simbolismo», sino que se trata de «una afirmación calculada y provocadora de una reclamación que Guyana ha rechazado de forma consistente y legal».

Sobre esto, el canciller venezolano afirmó que Ali pretende «evadir su responsabilidad» alegando una «ofensa simbólica», lo que a su juicio es «una maniobra errática que no cambia la realidad» de que «Venezuela es una sola, y su historia y soberanía territorial no se borra ni con cartas, ni con poses, ni con shows improvisados».

«Es realmente insólito que el presidente Irfaan Ali pretenda ahora erigirse en árbitro y modisto hasta de la forma de vestir de otros jefes de Estado. ¿También va a prohibir los mapas, los libros de historia o cualquier símbolo que le incomode?», protestó Gil.

Las diferencias por los límites fronterizos en torno al Esequibo comenzaron con el Laudo Arbitral de París de 1899 que dio la soberanía del territorio a la entonces Guyana Británica.

Décadas después, Venezuela declaró nulo este fallo y firmó con Reino Unido el Acuerdo de Ginebra, que Caracas considera como la única vía para «alcanzar una solución mutuamente aceptable» sobre el Esequibo.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) tiene previsto iniciar las audiencias orales el 4 de mayo sobre la disputa del Esequibo. Si bien Guyana sostiene que el proceso judicial es la única vía legítima para resolver la controversia, Venezuela ha cuestionado históricamente la autoridad del tribunal.

Guyana presentó el caso ante la CIJ en 2018, buscando la confirmación de la validez legal del Laudo Arbitral de 1899, que establece la frontera entre ambos países y que fue declarado nulo por Venezuela en 1962. EFE

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