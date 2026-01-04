Canciller venezolano insta a la CELAC a dar «un paso al frente» contra «agresión» de EEUU

Caracas, 4 ene (EFE).- El canciller venezolano, Yván Gil, instó este domingo a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) a dar «un paso al frente» contra la que calificó como «agresión» de EE.UU., luego del ataque militar de ese país contra Caracas y otras zonas de Venezuela y de la captura del presidente Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores.

«Los países de la CELAC deben dar un paso al frente, porque callar ante esta agresión equivale a avalarlo», manifestó Gil al intervenir de forma telemática en una cumbre extraordinaria del organismo, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), en la que denunció que EE.UU. asesinó a civiles y militares durante la captura de Maduro.EFE

