Cancilleres de Argentina e Israel se reunirán en la Conferencia de Seguridad de Munich

3 minutos

Buenos Aires, 15 ene (EFE).- Los cancilleres de Argentina e Israel, Pablo Quirno y Gideon Saar, se reunirán en la ciudad de Munich en la Conferencia de Seguridad, que se celebrará entre el 13 y el 15 de febrero próximo, de acuerdo a un anuncio conjunto realizado este jueves.

«He tenido una llamada telefónica con el Canciller de Israel, Gideon Saar, en el día de hoy. Conversamos sobre la situación en Irán y Venezuela, y acordamos reunirnos durante la Conferencia de Seguridad en Munich a mediados de febrero para continuar fortaleciendo nuestra relación estratégica», publicó Quirno en su cuenta de la red social X.

Por su parte, Saar declaró en la misma red social: «Excelente conversación con mi amigo el Ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Pablo Quirno. Nos informó sobre la decisión del presidente Javier Milei de declarar organizaciones terroristas a las filiales de los Hermanos Musulmanes en Egipto, Jordania y Líbano. En la conversación destacamos y afirmamos las valientes relaciones entre ambos países».

Además, el canciller israelí confirmó el encuentro con Quirno en Munich, donde, según dijo, también trabajarán para la preparación de una nueva visita de Milei a Israel en abril.

El miércoles, el Gobierno argentino designó como organizaciones terroristas a las facciones de los Hermanos Musulmanes en Egipto, Jordania y Líbano, una decisión anunciada tan solo un día después de que el Gobierno de Estados Unidos tomara la misma medida.

Además, la Cancillería argentina alertó a través de sus redes sociales a los ciudadanos nacionales residentes en Medio Oriente sobre la inestabilidad en esa región y les recomendó mantenerse atentos a comunicaciones oficiales de las embajadas en sus países de residencia.

El canciller Saar visitó Argentina a fines de noviembre, se reunió con Milei y Quirno, y resaltó la «extraordinaria relación entre ambos países», además de calificar al presidente argentino como «uno de los líderes más audaces e impresionantes del mundo».

Milei fue uno de los primeros líderes mundiales en celebrar el ataque de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, a quien acusó de interferencias electorales en Argentina, Colombia, México y Bolivia, narcotráfico, lavado de dinero, alianzas con ONGs «para impulsar la izquierda radical en el mundo», vínculos con Irán, Hizbulá y Hamás, financiación de la guerrilla colombiana y «conexiones profundas con el Partido Socialista español y con Podemos».

Milei considera a Israel y Estados Unidos como sus principales aliados en materia de política exterior, y desde su llegada a la Presidencia en diciembre de 2023 ha viajado en dos ocasiones a Jerusalén, la última de ellas a mediados de 2025, cuando pronunció un discurso ante la Knéset (parlamento israelí) y reiteró su promesa de trasladar la Embajada Argentina en Israel a la Ciudad Santa en 2026. EFE

