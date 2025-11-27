Cancilleres de Argentina y Paraguay firman un acuerdo sobre servicios aéreos

1 minuto

Buenos Aires, 27 nov (EFE).- Los ministros de Relaciones Exteriores de Argentina, Pablo Quirno, y de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, firmaron este jueves en Buenos Aires un acuerdo sobre servicios aéreos, en sintonía con la política de ‘cielos abiertos’ que promueven los Gobiernos de ambos países, informaron fuentes oficiales.

Según informó la Cancillería argentina en un comunicado, el acuerdo «promueve la modernización y liberalización del espacio aéreo entre ambos países, favorecerá la prestación de servicios aerocomerciales más competitivos y permitirá a los usuarios acceder a mayores alternativas de conectividad, frecuencias, mejores tarifas y un servicio optimizado».

El acuerdo fue firmado durante un encuentro en el que ambos ministros dialogaron sobre los principales temas de la agenda bilateral, «en un contexto de renovado entendimiento político y convergencia estratégica que atraviesa la relación bilateral», resalta el comunicado.

Según la nota oficial, Quirno y Ramírez Lezcano «destacaron el avance de los distintos proyectos en materia de integración física y energética, orientados a impulsar la prosperidad de la región».

Entre otras cosas, subrayaron el impacto positivo de la eliminación de restricciones al comercio para incrementar las exportaciones entre ambos países. EFE

